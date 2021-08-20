الجمعة ٢٠ أغسطس ٢٠٢١
٠٦:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

بانوراما.. المقاربة الغربية للواقع الافغاني الجديد وتوتر العلاقات بين المغرب والجزائر

بانوراما.. المقاربة الغربية للواقع الافغاني الجديد وتوتر العلاقات بين المغرب والجزائر
الجمعة ٢٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٣٨ بتوقيت غرينتش

يتناول برنامج بانوراما على شاشة قناة العالم الإخبارية موضوع ردود الفعل الدوليةمع سيطرة طالبان على مفاصل الحكم في افغانستان وتوتر العلاقات بين الجزائر والمغرب.

العالم - بانوراما


في ملف بانوراما الاول تباينت ردود الفعل الدولية حيال التعاطي مع سيطرة جماعة طالبان على مفاصل الحكم في أفغانستان؛ ورمت الولايات المتحدة بالكرة في ملعب طالبان فيما إذا كانت تريد أن يعترف بها المجتمع الدولي؛ فيما اتفقت موسكو وبرلين على أن سيطرة طالبان على الحكم أمر واقع ويجب التعامل معه. واعتبر حلف الناتو أن أي حكومة جديدة يجب أن تضع حدا للعنف وتحترم حقوق الإنسان. في هذه الأثناء تزداد المخاوف من موجات هجرة محتملة فضلا عن الاقتتال الداخلي.

في ملف بانوراما الثاني الرئاسة الجزائرية اعلنت إعادة النظر في علاقاتها مع المغرب راجعة بذلك لما اسمتها بالأفعال العدائية المتكررة من طرف المغرب. واتهمت المغرب وكيان الاحتلال الاسرائيلي بالتآمر ضدها. العلاقات بين البلدين تشهد توترا منذ عقود بسبب دعم الجزائر لجبهة البوليساريو. وقام وزير خارجية الاحتلال الاسرائيلي بمهاجمة الجزائر وهو في زيارة رسمية الى المغرب.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

بايدن: نحن على اتصال دائم مع حركة 'طالبان' بينما نواصل عمليات الإجلاء

لودريان يؤكد حرص باريس على إجلاء الفرنسيين والأفغان المعرضين للخطر من أفغانستان

صحيفة تركية: مسؤولون أفغان غادروا بلادهم عبر طائرات تركية

استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق حشود من الأفغان في مطار كابل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تفاقم الأزمة اللبنانية والاحتمالات المفتوحة

بانوراما.. المقاربة الغربية للواقع الافغاني الجديد وتوتر العلاقات بين المغرب والجزائر

بالفيديو.. كيف يقرأ قرار رفع الدعم عن المحروقات في لبنان؟

بايدن: نحن على اتصال دائم مع حركة 'طالبان' بينما نواصل عمليات الإجلاء

لودريان يؤكد حرص باريس على إجلاء الفرنسيين والأفغان المعرضين للخطر من أفغانستان

شاهد بالفيديو... شرطة كولومبيا تعتقل رئيس عصابة المخدرات خلال حفل زفافه