بانوراما.. المقاربة الغربية للواقع الافغاني الجديد وتوتر العلاقات بين المغرب والجزائر

العالم - بانوراما



في ملف بانوراما الاول تباينت ردود الفعل الدولية حيال التعاطي مع سيطرة جماعة طالبان على مفاصل الحكم في أفغانستان؛ ورمت الولايات المتحدة بالكرة في ملعب طالبان فيما إذا كانت تريد أن يعترف بها المجتمع الدولي؛ فيما اتفقت موسكو وبرلين على أن سيطرة طالبان على الحكم أمر واقع ويجب التعامل معه. واعتبر حلف الناتو أن أي حكومة جديدة يجب أن تضع حدا للعنف وتحترم حقوق الإنسان. في هذه الأثناء تزداد المخاوف من موجات هجرة محتملة فضلا عن الاقتتال الداخلي.



في ملف بانوراما الثاني الرئاسة الجزائرية اعلنت إعادة النظر في علاقاتها مع المغرب راجعة بذلك لما اسمتها بالأفعال العدائية المتكررة من طرف المغرب. واتهمت المغرب وكيان الاحتلال الاسرائيلي بالتآمر ضدها. العلاقات بين البلدين تشهد توترا منذ عقود بسبب دعم الجزائر لجبهة البوليساريو. وقام وزير خارجية الاحتلال الاسرائيلي بمهاجمة الجزائر وهو في زيارة رسمية الى المغرب.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.