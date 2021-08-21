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شرطة الكابيتول تبرئ عنصرها الذي قتل متظاهرة خلال أحداث اقتحام الكونغرس

شرطة الكابيتول تبرئ عنصرها الذي قتل متظاهرة خلال أحداث اقتحام الكونغرس
السبت ٢١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٣٨ بتوقيت غرينتش

أصدرت شرطة الكابيتول قرارا ببراءة عنصرها الذي قتل بالرصاص المواطنة والعسكرية السابقة في القوات المسلحة الأمريكية، أشلي بابيت، خلال أحداث اقتحام الكونغرس الأمريكي، بحسب قناة "NBC".

العالم - الأميركيتان

وقالت قيادة شرطة الكابيتول في وثيقة داخلية، إنه "لن يتم اتخاذ أي خطوات لاحقة في إطار هذه القضية".

وأغلقت وزارة العدل الأمريكية قضية مقتل بابيت في أبريل حينما توصلت إلى استنتاج مفاده أنه لا توجد أسس قضائيا لملاحقة رجل الشرطة الذي قتلها.

واقتحمت مجموعة من أنصار الرئيس الأمريكي السابق، الجمهوري دونالد ترامب، يوم 6 يناير، مقر الكونغرس خلال عقده جلسات لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية، التي فاز فيها الديمقراطي جو بايدن، في حادث أسفر عن مقتل 5 أشخاص، بينهم بابيت التي قتلت برصاص عنصر من قوات الأمن.

المصدر: وكالات

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