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معادلة السيد نصر الله وإرباك الحسابات الأمريكية الإسرائيلية

معادلة السيد نصر الله وإرباك الحسابات الأمريكية الإسرائيلية
السبت ٢١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٠٨ بتوقيت غرينتش

ما الذي أحدثه الأمين العام لحزب الله عبر طلب سفينة المساعدات الإيرانية للبنان؟

العالم - مع الحدث

ماذا يعني اعتبار السفينة أرضا لبنانية وتحذيره المباشر للأمريكي والإسرائيلي؟ وكيف يقرأ استعداد السفيرة الأمريكية في لبنان لمد لبنان بالطاقة من الأردن ومصر؟ وهل كشفت خطة السيد نصر الله طبيعة الحصار الأمريكي ومهّدت للتوجه شرقا؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يُبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش هذه الحلقة كل من أمين عام التجمع العالمي لدعم خيار المقاومة الدكتور يحيى غدار، الخبير في الشأن الاسرائيلي عادل شديد، و الاستاذ في معهد الشرق الدكتور حسن منيمنة.

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