طالبان تحاصر "بنجشير" وبايدن تتحدث عن "أصعب إجلاء في التاريخ"

العالم- أفغانستان

وأفادت معلومات على مواقع إخبارية في منطقة وادي بنجشير، بأن «طالبان» أوفدت وفداً للتفاوض مع قادة المعارضة المتمركزين هناك، وعلى رأسهم أحمد مسعود، نجل القائد التاريخي أحمد شاه مسعود. ولم يتضح فحوى العرض الذي يحمله وفد «طالبان»، لكن تقارير أفادت بعد ظهر أمس بوقوع مواجهات بين معارضين للحركة ومقاتليها في ولاية بغلان المجاورة.

وأظهرت مقاطع مصورة على شبكات التواصل الاجتماعي مقاتلين معارضين لـ {طالبان} يرفعون العلم الأفغاني في منطقة صلاح ببغلان بعد انتزاعها من أيدي مقاتلي الحركة.

هذا ولا يزال الآلاف من الأفغان يحاولون -حاملين وثائق وأطفالا وبعض المتعلقات- الخروج من البلاد عبر مطار كابل، رغم أن عناصر مسلحة من طالبان حثت الذين لا يملكون منهم وثائق سفر على العودة لمنازلهم.

وقالت طالبان وحلف شمال الأطلسي (ناتو) إن 12 شخصا قتلوا منذ الأحد الماضي في المطار ومحيطه.

وفي كلمة له من البيت الأبيض، تعهد الرئيس الأميركي بإجلاء كل أميركي يريد الخروج من أفغانستان، وأشار بايدن إلى أن الولايات المتحدة أجلت 13 ألفا من أفغانستان منذ 14 أغسطس/آب الجاري، و18 ألفا منذ يوليو/تموز الماضي، إضافة إلى آلاف في رحلات خاصة نظمتها الحكومة الأميركية.

وقال بايدن "هذه واحدة من أكبر وأصعب عمليات الإجلاء الجوي في التاريخ".

من جانبه أكد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن بلاده تستضيف نحو 300 ألف مهاجر أفغاني، وأعرب عن استعداده للتباحث مع حركة «طالبان».

وقال إردوغان، في تصريح صحافي عقب أدائه صلاة الجمعة في مدينة إسطنبول: «لدينا حالياً 300 ألف مهاجر أفغاني».

كما قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الجمعة إن بلاده ستعمل مع حركة طالبان إذا اقتضت الحاجة بعد أن سيطرت الحركة على أفغانستان، ودافع عن وزير خارجيته الذي تعرض لانتقادات حادة بسبب تعامله مع الوضع.