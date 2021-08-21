سفير ايران لدى الصين: لا ينبغي تسييس قضية تحديد مصدر كورونا

العالم - ايران

وقال كشاورز زادة في تصريح ادلى به لقناة "سي جي تي ان" التلفزيونية الصينية: ان الصين تعاونت بصورة فاعلة مع منظمة الصحة العالمية في التحقيقات حول مصدر كورونا.

واكد بان قضية كورونا هي قضية علمية ولا ينبغي تسييسها وان المرجع الموثوق في هذا الصدد هو منظمة الصحة العالمية والمنظمات ذات الصلة فقط وليس الدول الاخرى واضاف: ان الولايات المتحدة الاميركية قامت بتسييس القضية بسبب ان لها مشكلة مع الصين وهذا ليس بالامر الجيد.

واكد السفير الايراني بان قضية كورونا لا ينبغي تسييسها وقال: ينبغي علينا ان نسلم القضية لاصحاب العلم وقد تعاونت الصين في هذا المجال كثيرا مع منظمة الصحة العالمية لذا من السيئ ان تقوم اميركا بتضليل الناس.

وفي جانب اخر من كلمته تطرق كشاورز زادة الى التعاون بين ايران والصين في مجال مكافحة كورونا واضاف: ان ايران والصين تعاونتا معا بمختلف الطرق ودعمت كل منهما الاخرى في هذا المجال.

واشاد السفير الايراني بدعم الصين لايران في مكافحة كورونا وقال: انه وبسبب اجراءات الحظر الاميركية فقد بقيت ايران محرومة من شراء الاشياء اللازمة لمكافحة كورونا الا ان الصين زودتنا بالمعدات واللقاح اللازم.

وحول تاثير الحظر الاميركي على ايران قال: للاسف ان ايران تضررت بسبب شحة الاجهزة الطبية الناجمة عن الحظر الاميركي. نحن لا يمكننا شراء اللقاح او حتى استيراد المنتوجات الدوائية او اي شيء اخر. لقد اردنا ان نشتري اللقاح عن طريق برنامج "كوفاكس" ولكن حدثت مشكلة في تسديد الاثمان لان الاميركيين جمدوا ارصدتنا.