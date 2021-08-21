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اقامة مراسم العزاء في ذكرى استشهاد الامام السجاد (ع) بحضور قائد الثورة

اقامة مراسم العزاء في ذكرى استشهاد الامام السجاد (ع) بحضور قائد الثورة
السبت ٢١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٢٦ بتوقيت غرينتش

اقيمت مساء الجمعة مراسم العزاء في ذكرى استشهاد سيد الساجدين الامام علي بن الحسين (ع) بحضور قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي في حسينية "الامام الخميني (رض)".

العالم - ايران

وافاد الموقع الالكتروني لمكتب قائد الثورة الاسلامية ان حجة الاسلام مسعود عالي القى كلمة في هذه المراسم اعتبر فيها صون الدين وتجنب الانحراف عن الطريق القويم بانه رهن بالعبودية للباري تعالى وقال: ان افضل دعاء للفرد هو حسن العاقبة وبغية نيل هذا التوفيق ينبغي على الانسان ان يدرك مسؤوليته الدينية في اي وضع كان وان يعمل بالاوامر الالهية تماما ولا يتبع الاهواء النفسانية.

واشار حجة الاسلام عالي الى ظروف الانحطاط والقمع التي سادت في المجتمع بعد واقعة كربلاء والعهد الاموي قائلا: في تلك الظروف الصعبة، وضع الامام السجاد (ع) في جدول اعماله؛ اعادة بناء الاخلاق في المجتمع من خلال الادعية الزاخرة بالمضامين وتربية وإعداد الكوادر والانصار والتلامذة والابقاء على رسائل كربلاء ونهضة ابي عبدالله الحسين (ع) حية نابضة.

وفي المراسم ايضا، القى حجة الاسلام سعيد شحيطاط كلمة تطرق فيها الى مصائب اهل البيت واستشهاد ابي عبدالله الحسين (ع).

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