الرئيس الايراني يوعز باستخدام كافة الامكانيات للاسراع في توفير لقاح كورونا

العالم - ايران

واشار رئيس الجمهورية الجمعة خلال اجتماع رؤسا لجان مكافحة كورونا الى الاتصال الهاتفي مع نظيره الصيني واوضح انه اكد خلال الاتصال على ضرورة الاسراع في توفير اللقاحات المضادة لكورونا فيما اعلن الرئيس الصيني على تعاون منتجي اللقاحات في الصين مع ايران لتوفير اللقاح.

وثمن أية الله رئيسي جهود الكوادر الصحية وقوات الامن و وزراة الصحة وجميع الجهات المعنية والشعب الايراني لمكافحة فيروس كورونا والالتزام بالتوصيات الصحية.

واعرب رئيس الجمهورية عن امله في القضاء على كورونا من خلال الالتزام بالبروتوكولات الصحية.