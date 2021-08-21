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الرئيس الايراني يوعز باستخدام كافة الامكانيات للاسراع في توفير لقاح كورونا

الرئيس الايراني يوعز باستخدام كافة الامكانيات للاسراع في توفير لقاح كورونا
السبت ٢١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٣١ بتوقيت غرينتش

 اوعز الرئيس الايراني أية الله ابراهيم رئيسي باستخدام كافة امكانيات البلاد للاسراع في توفير اللقاح المضاد لكورونا.

العالم - ايران

واشار رئيس الجمهورية الجمعة خلال اجتماع رؤسا لجان مكافحة كورونا الى الاتصال الهاتفي مع نظيره الصيني واوضح انه اكد خلال الاتصال على ضرورة الاسراع في توفير اللقاحات المضادة لكورونا فيما اعلن الرئيس الصيني على تعاون منتجي اللقاحات في الصين مع ايران لتوفير اللقاح.

وثمن أية الله رئيسي جهود الكوادر الصحية وقوات الامن و وزراة الصحة وجميع الجهات المعنية والشعب الايراني لمكافحة فيروس كورونا والالتزام بالتوصيات الصحية.

واعرب رئيس الجمهورية عن امله في القضاء على كورونا من خلال الالتزام بالبروتوكولات الصحية.

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الرئيس الايراني يوعز باستخدام كافة الامكانيات للاسراع في توفير لقاح كورونا