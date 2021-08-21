الرئيس التونسي يكشف عن محاولات لاغتياله

العالم- تونس

وقال سعيد: «هؤلاء الذين يتعرضون للأعراض، ويكذبون ويقولون إن مرجعيتهم الإسلام.. أذكرهم بقول الله سبحانه وتعالى قل الحق ولو كان على نفسك.. أين هم من مقاصد الإسلام وهم يذكرون ويتعرضون للنساء والأعراض»، حسب كلمة متلفزة له مساء الجمعة.

وتابع: «إني أعرف ما يدبرون، وأقول لهم لا آخاف إلا الله رب العالمين»، مكررها ثلاثا، ثم أكمل: «بالرغم من محاولاتهم اليائسة (..) للاغتيال والقتل والدماء، سأنتقل إن مت اليوم أو غدا شهيدا إلى الضفة الأخرى من الوجود عند أعدل العادلين».

وأردف: «طريق الحق صعبة وشاقة، لكن الحق من أسمائه تعالى، والحق في الحياة الدنيا لن نتركه للمتاجرين بالحقوق، المضاربين بحقوق الشعب في أسواق النخاسة والمضاربة، وسنواصل كما انطلقنا على نفس المبادئ والمنهج في إطار القانون، الذي يتيح لنا اتخاذ الإجراءات التي تحفظ الدولة، وهذا هدفنا وليس الحفاظ على الحكومة، فالحكومات تتعاقب والدولة تستمر».