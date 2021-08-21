بوتين: العقوبات الغربية على سورية غير قانونية وتزيد من تعقيد الأوضاع فيها

العالم - سوريا

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في موسكو امس: أبلغنا الشركاء الألمان برؤيتنا للأوضاع في سورية حيث يستمر في معظم أراضيها سريان اتفاق وقف العمليات القتالية ويجري إعادة بناء الاقتصاد والبنية التحتية المدمرين لكن التهديد الإرهابي لا يزال باقياً هناك.

وأضاف بوتين: “إن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لا تزال غير سهلة بسبب العقوبات غير القانونية التي تم تطبيقها ضد دمشق إضافة إلى تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد”.

وتابع بوتين: “نولي أهمية كبيرة للقرار 2585 الذي صدق عليه مجلس الأمن وينص على تقديم المساعدة الإنسانية الشاملة لسورية وهذا الأمر كان بشكل كبير نتيجة للاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال القمة الروسية الأمريكية في جنيف في حزيران الماضي، ونأمل في أن تنضم الدول الأوروبية بما في ذلك ألمانيا إلى الجهود المبذولة لمساعدة الشعب السوري”.