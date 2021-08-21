السبت ٢١ أغسطس ٢٠٢١
٠٥:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

بوتين: العقوبات الغربية على سورية غير قانونية وتزيد من تعقيد الأوضاع فيها

بوتين: العقوبات الغربية على سورية غير قانونية وتزيد من تعقيد الأوضاع فيها
السبت ٢١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٠١ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العقوبات الغربية المفروضة على سورية غير قانونية وتزيد من تعقيد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فيها.

العالم - سوريا

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في موسكو امس: أبلغنا الشركاء الألمان برؤيتنا للأوضاع في سورية حيث يستمر في معظم أراضيها سريان اتفاق وقف العمليات القتالية ويجري إعادة بناء الاقتصاد والبنية التحتية المدمرين لكن التهديد الإرهابي لا يزال باقياً هناك.

وأضاف بوتين: “إن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لا تزال غير سهلة بسبب العقوبات غير القانونية التي تم تطبيقها ضد دمشق إضافة إلى تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد”.

وتابع بوتين: “نولي أهمية كبيرة للقرار 2585 الذي صدق عليه مجلس الأمن وينص على تقديم المساعدة الإنسانية الشاملة لسورية وهذا الأمر كان بشكل كبير نتيجة للاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال القمة الروسية الأمريكية في جنيف في حزيران الماضي، ونأمل في أن تنضم الدول الأوروبية بما في ذلك ألمانيا إلى الجهود المبذولة لمساعدة الشعب السوري”.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

الدفاع الروسية: 28 عملية قصف من جانب 'النصرة' في إدلب

صحيفة عبرية: صاروخ سوري لاحق مقاتلة 'إسرائيلية' حتى حدود الأردن

حماس تعلق على العدوان الاسرائيلي الاخير على سوريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مفوضيةُ الأسرى في حركة فتح: الأسرى القدامى في سجون الاحتلال يعيشون حالةً سيئة

علماء بالصين يطورون تعديلا جينيا جديدا لعلاج مرض ألزهايمر

إنقاذ أسرة من الموت المحقق تحت أنقاض البناء السكني في مصر

نيبينزيا يدعو الى التوقف عن المغالطات بشأن الجماعات الارهابية

دراسة حديثة: تخثر الدم قد يكون من أسباب متلازمة كورونا الطويلة

تونس.. رئيس "مكافحة الفساد" السابق قيد الإقامة الجبرية