رئیسي: الهدف الاساس من برامجنا هو تحقيق العدالة والتقدم

العالم - ايران

وبدا الرئيس رئيسي كلمته بالقول : نعرف بان فرصتنا قصيرة للخدمة والام ومشاكل الشعب كثيرة واضاف : تقليص دور ريادة الأعمال وزيادة دور الحكومة في تعبئة قدرات الناس ، وخاصة الشباب ، هي من المجالات التي تؤكد عليها الحكومة الجديدة.

وشدد على ضرورة تحقيق العدالة والتقدم وقال: "كل البرامج منظمة لتؤدي الى تحقيق العدالة والتقدم .

وحول مشاكل البلاد قال: وضعنا خطة فورية تركز على مشاكل البلاد ، كما سيتم وضع خطة متوسطة المدى. أولويتنا الأولى في الحكومة هي السيطرة على كورونا وتحسين الوضع الصحي في البلاد. نحن نبذل ما بوسعنا لتسريع التطعيمات العامة وتحسين مستوى العلاج ، والأولوية التالية هي تعزيز سبل عيش الناس وتقوية بيئة الأعمال.

وتابع رئيسي قائلا "لقد حاولت بأن تكون الحکومة مزيجا من الخبرة والشباب.

يتبع ..