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الرئيس ابراهيم رئيسي: وزير التربية والتعليم المقترح لديه شهادة في التربية والتعليم وهو متخصص في مجال عمله

السبت ٢١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٣٣ بتوقيت غرينتش

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