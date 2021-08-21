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انطلاق اولى جلسات مناقشة اهلية وزاء حكومة الرئيس ابراهيم رئيسي

السبت ٢١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش

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