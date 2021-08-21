كتلة برلمانية عراقية تستغرب التباطؤ في اجتثاث وكر الارهاب ببغداد

العالم - العراق

وقال رئيس الكتلة عمار طعمة، في البيان الذي أصدره، "تتعرض قواتنا البطلة في قاطع عمليات الطارمية لهجمات ارهابية متكررة وتقدم شهداء من شجعانها وآخرها سقوط ثلاثة من الشهداء وعدد من الجرحى نتيجة التردد في اتخاذ القيادة لقرارات شجاعة وجريئة بتنفيذ عمليات واسعة تنهي وجود الجماعات الإرهابية وتطهر المنطقة من شرورها".



وأضاف طعمة، أن "جميع الخروقات الأمنية التي استهدفت العاصمة بغداد وأوقعت عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين الأبرياء انطلقت من الطارمية أو شكلت معبرا لنقل الانتحاريين المجرمين".



وأشار إلى أنه "مع كل هذه التهديدات الجدية المتكررة من منطقة تمثل منفذا ارهابيا متاخما للعاصمة بغداد، تستنزف القوات الأمنية المرابطة فلا يبقى بعد ذلك عذر للتردد في إطلاق عملية عسكرية كبرى تشارك فيها جميع قوات النخبة من جهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي والشرطة الاتحادية تقتلع معقل الإرهاب وتطهر المنطقة وتنتهي بفرض سيطرة كاملة ومسك للأرض على جميع مساحتها".



وشدد على ضرورة أن "تسهم جهود الوطنيين من ابناء المنطقة في دعم جهود الدولة وقواتها الأمنية في اتمام هذه المهمة الوطنية الملحّة".



وشهد قضاء الطارمية، مساء امس تعرضاً لعصابات داعش الإجرامية على نقطة أمنية تابعة لقوات الحشد الشعبي، ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى.