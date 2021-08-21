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تظاهرة لمنع سفينة "إسرائيلية" من تفريغ حمولتها في ولاية فلوريدا

تظاهرة لمنع سفينة
السبت ٢١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:٢٥ بتوقيت غرينتش

احتجّ نشطاء أميركيون متضامنون مع الحق الفلسطيني في الولايات المتحدة الأميركية لمنع السفن "الإسرائيلية" من التحميل والتفريغ في ميناء مدينة تامبا بولاية فلوريدا.

العالم- فلسطين

ونظم النشطاء وقفة أمام مبنى نقابات عمال ميناء وسط تامبا، ووزعوا منشورات وملصقات تتضمن معلومات عن خروقات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، وتطالبهم بمقاطعة العمل في تفريغ وتحميل السفن "الإسرائيلية" لشركة "زيم".

وفي السياق، نظم فرع جامعة "تامبا" عن منظمة "طلاب من أجل العدالة في فلسطين"، أمس، تظاهرة شارك فيها العشرات من المتضامنين أمام بوابة الميناء؛ احتجاجا على تفريغ سفينة "إسرائيلية" حمولتها في الميناء، وحثوا عمال الشحن والتفريغ في الميناء على مقاطعة سفن الشركة "الإسرائيلية".

وأشار فرع الجامعة، في بيان صحفي، أن شركة "زيم" غالبا ما تنقل عبر سفنها معدات وتكنولوجيا عسكرية من وإلى "إسرائيل"، إضافة إلى الأسلحة، والمعدات اللوجستية، التي تستخدم لارتكاب جرائم ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

يذكر أن هذه الفعالية تعد جزءا من حملة "أوقفوا السفن الإسرائيلية"، التي نجحت في منع تحميل وتفريغ سفن تلك الشركة في عدة موانئ أميركية وعالمية.

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تظاهرة لمنع سفينة "إسرائيلية" من تفريغ حمولتها في ولاية فلوريدا

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