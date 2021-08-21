9 أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري

العالم- فلسطين



وقال المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه: إن الأسرى المضربين يعانون من تدهور في حالتهم الصحية، ووضعهم يزدادا سوءًا يومًا بعد يوم، حيث يعانون من نقصان الوزن، والإعياء والإجهاد الشديدين، والصداع، إضافة لسوء المعاملة، والتعسف والتنكيل الذي يتعرضون له من إزعاج متعمد، وتفتيشات وتنقلات، والهدف منه إحكام حالة العزلة عليهم وعزلهم عن بقية الأسرى، ومنع المحامين من الالتقاء بهم وزيارتهم، وفق "وفا".



والأسرى المضربون هم: سالم زيدات، منذ 41 يوما ويرسف في سجن "الرملة"، ومجاهد حامد مضرب منذ 39 يوما، ومعتقل في "الرملة"، وكايد الفسفوس مضرب منذ 38 يوما، ومعتقل في "عسقلان"، ومقداد القواسمة المضرب لليوم 31 تواليًا، ومعتقل في "عوفر"، وأحمد محامرة مضرب منذ 21 يوما، ومعتقل في "النقب"، وأكرم الفسفوس مضرب منذ 17 يوما، ومعتقل في "ريمون"، وعلاء الأعرج مضرب منذ 14 يومًا، ومعتقل في "مجدو".



يذكر أن الأسير رأفت الدراويش، علّق -أمس- إضرابه المفتوح عن الطعام الذي استمر 37 يومًا بعد التوصل لاتفاق مع إدارة السجون للإفراج عنه في 7 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وسبقه الأسير يوسف العامر الذي علق -أول أمس- إضرابه بعد 22 يومًا باتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري.