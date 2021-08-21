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متحدث الخارجية الايرانية: وزير الخارجية الياباني يصل طهران يوم غد في زيارة تستغرق يومين بدعوة من وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف

السبت ٢١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:٢٨ بتوقيت غرينتش

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