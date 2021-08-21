أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت 21 اغسطس 2021

ايران..

رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي يجري مباحثات هاتفية مع نظيريه الصيني والروسي

آرمان ملي...

طالبان تخطط لتحسين الأوضاع الإقتصادية بدلا من التوجه نحو الديمقراطية ببيع الثروات الطبيعية

جملة..

إدارة بايدن تشكك بإمكانية إحياء الإتفاق النووي عبر مباحثات فيينا

آفتاب يزد..

الأنظار تتوجه نحو الدور الذي قد يلعبه حكمتيار وأحمد مسعود في المعادلات الجديدة بأفغانستان

مردم سالاري ..

الترويكا الأوروبية تصدر بيانا إبتزازيا ضد عمليات تخصيب اليورانيوم في بلادنا

خراسان ..

أجهزة المخابرات الأمريكية والأوروبية تفشل في تقييم مدى سرعة تقدم طالبان وسيطرتها على كابول

همدلي..

الأمم المتحدة تبدي إستعدادها للتباحث مع حركة طالبان وكازاخستان المجاورة ترفض الإعتراف بها

أهم مقالات الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت

الصحافة الایرانیة

آرمان ملي..

في افتتاحيتها التي تحمل عنوان، الحكومة الجديدة والتحديات الإقليمية، كتبت صحيفة آرمان ملي.. عكست تصريحات روبرت مالي مندوب امريكا الخاص في قضايا الاتفاق النووي حول وجود علامة استفهام كبيرة بشأن مستقبل الاتفاق النووي وجود مخطط امريكي غربي جديد ضد بلادنا.

قد يكون هدف أمريكا والترويكا الأوروبية من وراء دفع مباحثات فيينا لطريق مسدود , إعادة الموضوع النووي الإيراني لمجلس الأمن وبالطبع تدرك امريكا بايدن والقوى الاوروبية بأن روسيا والصين لن تسمحا بتمرير اي قرار جديد بهذا الشأن ضد ايران ولكن مع ذلك تسعى واشنطن وحليفاتها لتصعيد الاجواء الدولية ضد بلادنا واحتمال تحريض جهات اقليمية ايضا في هذا السياق الامر الذي سيخلق تحديات جديدة امام حكومة الرئيس ابراهيم رئيسي.

الى جانب ذلك هناك تحدي اخر يتمثل بعودة طالبان للسلطة في افغانستان وهو تحدي لايمكن التقليل من شأنه في ظل خلفيات وتوجهات طالبان المعروفة ورغم كل تاكيداتها الاخيرة بشأن كونها ليست طالبان السابقة وغير ذلك.

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها، سر سقوط كابول من دون مقاومة.. قد تكون هناك عدة عوامل ساهمت في تسهيل سيطرة حركة طالبان على افغانستان وعودتها الى كابول بفترة قياسية , ولكن ..يبدو واضحا أن العامل الرئيسي يتمثل في فقدان ثقة المواطنين الأفغان بحكومة أشرف غني بسبب تفشي الفساد والمحسوبية.

ان المواطن الافغاني لم ينظر للحكومات الافغانية المتعاقبة بعد الغزو الامريكي من منظار كونها حكومات نابعة من ارادة وطنية بل حكومات تقف امريكا وحسب مصالحها واستراتيجياتها وراء تشكيلها من خلف الستائر, والادهى من ذلك بالنسبة للشعب الافغاني هو انغماس هذه الحكومات وخاصة حكومة اشرف غني في فساد مالي لا حدود له.

وانطلاقا من هذه الرؤية اعتبر الافغان الحرب الدائرة في بلادهم حربا بين حركة طالبان وكل من امريكا وحكومة غني. الامر الذي سهل على طالبان ابتلاع الولايات الافغانية بعد الانسحاب الامريكي الذليل في ظل افتقار الجيش الافغاني للحوافز اللازمة للقتال وعدم توفر ارضية واقعية لايجاد تعبئة عامة في الشارع مع وجود عامل عدم ثقة المواطنين بالحكومة وبنوايا امريكا.

ايران ..

صحيفة ايران نشرت تقريرا يتحدث عن تلقي الرئيس ابراهيم رئيسي دعوة من رئيس الوزراء العراقي لحضور مؤتمر قمة لبلدان الجوار العراقي..وكتبت الصحيفة في تقريرها، دعم دور العراق الإقليمي.. ثمن الرئيس ابراهيم رئيسي في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي دعوة الاخير لحضور قمة بلدان الجوار العراقي ببغداد ..

رئيس الجمهورية أكد في هذا الإتصال الهاتفي دعم وتأييد ايران لأية مبادرة لصالح دعم إستقرار العراق والأمن والإستقرار بالمنطقة واشار الرئيس ابراهيم رئيسي الى ان استضافة العراق لمثل هذا المؤتمر ستحمل نتائج ايجابية له ولدوره الاقليمي وكذلك للاستقرار بالمنطقة.

وشدد رئيسي في هذا الاتصال الهاتفي على قدرة بلدان المنطقة على حل مشاكلها والازمات العالقة بنفسها دون اي تدخل اجنبي مؤكدا بأن عقد مثل هذا المؤتمر الاقليمي دليل واضح على ذلك , كما شدد على ضرورة ايجاد حل للازمة باليمن وعلى ضرورة تسريع تنفيذ المشاريع المشتركة بين ايران والعراق .

آفتاب يزد ..

صحيفة آفتاب يزد كتبت في افتتاحيتها، عندما يكرر التاريخ نفسه.. ان عودة طالبان للسلطة في كابول تعني ببساطة فشلا ذريعا لامريكا ولحلف شمال الاطلسي الناتو في افغانستان وبعد عشرين عاما من الحرب الباهضة التكاليف بكل ما الحقته من دمار هائل في افغانستان وكل المأسي الانسانية التي تسببت بها.

إن طالبان عادت إلى السلطة في كابول لتشكيل إمارتها الإسلامية مرة أخرى وهي نفس الإمارة التي إحتضنت القاعدة قبل عام 2001 ).

ان ما يحدث اليوم في افغانستان هو ان التأريخ يعيد نفسه وكأن شيئا لم يحدث ورغم ان حركة طالبان تقول بانها تغيرت, فالحركة لم تخفي في نفس الوقت عزمهاعلى اقامة امارة اسلامية مرة اخرى ولم تخف انها لا تفكر لا بالديمقراطية ولا بمفهوم المشاركة السياسية وليس هذا فحسب بل انها بدأت بمطاردة خصومها ومن ترى بانه قد يشكل تهديدا لها والحبل على الحرار كما يقول المثل.

مردم سالاري ..

كتبت صحيفة مردم سالاري في تقريرها الذي يحمل عنوان، الإتفاق النووي هدف زيارة بينيت للبيت الأبيض، ..من المقرر ان يقوم رئيس وزراء الكيان الصهيوني نفتالي بينيت بزيارة لواشنطن بعد ايام ترتبط كما يبدو بالاتفاق النووي بالدرجة الاولى, بينيت صرح في مؤتمر صحفي بتل ابيب ان الكيان الصهيوني يعد استراتيجية جديدة بشأن الاتفاق النووي وايران .

تصريحات بينيت جاءت بعد الزيارة التي قام بها رئيس المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز لفلسطين المحتلة ويرى مراقبون ان هذه التصريحات وقرب قيام رئيس وزراء الكيان الصهيوني بزيارة لواشنطن امور تحمل مؤشرا على احتمال فشل زيارة وليام بيرنز لتل ابيب وعدم تحقيق مباحثاته مع المسؤولين الصهاينة لنتائج ايجابية بشان اختلاف وجهات النظر ازاء الاتفاق النووي.