السبت ٢١ أغسطس ٢٠٢١
٠٨:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الخارجية الياباني يصل طهران غدا الاحد

وزير الخارجية الياباني يصل طهران غدا الاحد
السبت ٢١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:٤٥ بتوقيت غرينتش

يصل وزير الخارجية الياباني موتيغي توشيميتسو، طهران يوم غد الاحد في زيارة للجمهورية الاسلامية تستغرق يومين يلتقي خلالها نظيره الايراني محمد جواد ظريف.

العالم - ايران

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية "سعيد خطيب زادة"، قد صرح في وقت سابق ان وزير الخارجية الياباني "موتيغي توشيميتسو" سيصل طهران يومالاحد 22 آب/ اغسطس الحالي؛ في زيارة تستغرق يومين بدعوة من نظيره الايراني "محمد جواد ظريف".

واوضح "خطيب زادة" في تصريح له يوم الاثنين الماضي، ان هذة الزيارة التي تتم على اعتاب تشكيل الكابينة الوزارية الثالثة عشرة في ايران، تحظى بأهمية بالغة وتأتي ردا على الزيارة التي قام بها ظريف خلال العام 2019 الى طوكيو.

واكد، ان العلاقات الايرانية اليابانية باعتبارهما بلدين اساسيين في منطقة غرب وشرق اسيا، لطالما اتسمت بالاهمية.

وبين ان العلاقات بين ايران واليابان بنيت على مدى 90 عاما وفقا للمصالح المشتركة واسس المودة، والمشاورات بشان القضايا الثنائية ومتعددة الاطراف متواصلة حاليا بأعلى المستويات بين الجانبين.

واوضح خطيب زادة ان "توشيميتسو"، سيلتقي الى جانب نظيره الايراني، بعدد من كبار المسؤولين في البلاد.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

وزير خارجية اليابان يزور طهران الاسبوع المقبل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. وثيقة سرية للأمم المتحدة تثير مخاوف جديدة حول طالبان

سفينة الوعد الصادق تكرس معادلة ردع جديدة في البحار

وزير الخارجية الياباني يصل طهران غدا الاحد

"أوروبيون لأجل القدس": التهويد والاستيطان لن يغير الهوية الحضارية للقدس

تظاهرة لمنع سفينة "إسرائيلية" من تفريغ حمولتها في ولاية فلوريدا

9 أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري