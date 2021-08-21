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وثيقة سرية للأمم المتحدة تثير مخاوف جديدة حول طالبان

السبت ٢١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:٠٧ بتوقيت غرينتش

مخاوف متزايدة من عدم تنفيذ جماعة طالبان وعودها بالتسامح بعد نشر وثيقة سرية للأمم المتحدة كشفت أن الجماعة كثفت ملاحقة أفغان عملوا مع القوات الأجنبية في بلدهم او كانوا مسؤولين في الحكومة.

العالم - افغانستان

الوثيقة تكشف ان طالبان وضعت "قوائم ذات أولوية" للأفراد الذين تريد توقيفهم، والأكثر عرضة للخطر هم الذين كانوا يشغلون مناصب في صفوف القوات المسلحة الأفغانية وقوات الشرطة ووحدات الاستخبارات.

وقالت ممثلة أيرلندا الدائمة لدى الأمم المتحدة، غيرالدين بيرن ناسون:"لقد سمعنا جميعاً التأكيدات المزعومة من طالبان بأن حقوق النساء والفتيات سيتم احترامها. ما نسمعه من النساء على الأرض لا يثبت ذلك".

المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أعربت عن قلقها إزاء مخاطر انتهاكات حقوق الإنسان وقالت إن معظم الأفغان المعرضين للخطر غيرقادرين على مغادرة بلادهم، كما دعت الى استجابة إنسانية دولية عاجلة وأوسع نطاقا وذلك مع تصاعد الانتقادات لطريقة تعامل الغرب مع الأزمة في افغانستان.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، شابيا مانتو:"المفوضية تشعر بالقلق إزاء مخاطر انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين، بما في ذلك النساء والفتيات. الذين في خطر ليس لديهم مخرج واضح. ندعو الدول المجاورة إلى إبقاء حدودها مفتوحة في ضوء الأزمة المتصاعدة".

وروى صحافيون أنهم تعرّضوا للضرب بالعصي والأسواط عندما كانوا يصوّرون في كابول. وقامت عناصر مسلحة من طالبان بمداهمة منازل أربعة على الأقل من العاملين في مجال الإعلام في البلاد.

وتشارك طائرات من العالم بأسره بإجلاء دبلوماسيين وأجانب وأفغان من مطار كابول الذي تسيطر طالبان بشكل محكم على محيطه وتدقق في الأشخاص الراغبين في الوصول اليه.

وهرع آلاف الأفغان إلى مطار كابول في محاولة يائسة للفرار من البلاد بعد سيطرة طالبان على العاصمة لكن عمليات الإجلاء اتسمت بالفوضى.

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شاهد بالفيديو.. وثيقة سرية للأمم المتحدة تثير مخاوف جديدة حول طالبان

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