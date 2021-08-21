بالصور..روبوت للابتلاع لضخ الأنسولين في الجسم

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يتكون الروبوت "بيل سيد" من جزأين منفصلين، موزع داخلي للأنسولين يزرعه الطبيب جراحياً في البطن، وكبسولة مغناطيسية محملة بالهرمون.



وعند الحاجة لإعادة ملء الموزع، تأخذ حبة تنتقل عبر الجهاز الهضمي إلى الموزع قرب الأمعاء الدقيقة.





وباستخدام قوة المغناطيس، يدير الجهاز الكبسولة في موضعها لثقبها بإبرة لسحب الأنسولين في الخزان.



ويُشحن الموزع لاسلكيا، ما يحد من التدخلات لصيانة الجهاز، وبعد فراغ الكبسولة، يتخلص منها الجهاز الهضمي.





وفي اختبار على ثلاثة حيوانات مصابة بالسكري، وجد فريق البحث أن النظام يدير مستويات الأنسولين فيها بنجاح عدة ساعات. وفي بعض الحالات، وجدوا أن سوائل جسدية من الحيوانات تتسرب إلى الروبوت، لذلك يعمل الفريق على إحكام غلق الجهاز.



والروبوت الإيطالي ليس الوحيد في مجاله، ففي 2016، على سبيل المثال، عرض معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا روبوت يمكنه التقاط الأشياء من داخل الأمعاء، حسب موقع "إن غادجيت.