السبت ٢١ أغسطس ٢٠٢١
٠٩:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

بالصور..روبوت للابتلاع لضخ الأنسولين في الجسم

بالصور..روبوت للابتلاع لضخ الأنسولين في الجسم
السبت ٢١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:٤٦ بتوقيت غرينتش

ابتكر باحثون من إيطاليا روبوتاً قد يسمح يوما للمرضى بالسكري بالحصول على جرعة أنسولين دون حقن.

العالم - منوعات

يتكون الروبوت "بيل سيد" من جزأين منفصلين، موزع داخلي للأنسولين يزرعه الطبيب جراحياً في البطن، وكبسولة مغناطيسية محملة بالهرمون.

وعند الحاجة لإعادة ملء الموزع، تأخذ حبة تنتقل عبر الجهاز الهضمي إلى الموزع قرب الأمعاء الدقيقة.



وباستخدام قوة المغناطيس، يدير الجهاز الكبسولة في موضعها لثقبها بإبرة لسحب الأنسولين في الخزان.

ويُشحن الموزع لاسلكيا، ما يحد من التدخلات لصيانة الجهاز، وبعد فراغ الكبسولة، يتخلص منها الجهاز الهضمي.



وفي اختبار على ثلاثة حيوانات مصابة بالسكري، وجد فريق البحث أن النظام يدير مستويات الأنسولين فيها بنجاح عدة ساعات. وفي بعض الحالات، وجدوا أن سوائل جسدية من الحيوانات تتسرب إلى الروبوت، لذلك يعمل الفريق على إحكام غلق الجهاز.

والروبوت الإيطالي ليس الوحيد في مجاله، ففي 2016، على سبيل المثال، عرض معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا روبوت يمكنه التقاط الأشياء من داخل الأمعاء، حسب موقع "إن غادجيت.

روابط ذات صلة

بالفيديو.. روبوت ينجح بالجري 5 كيلومتر دون استخدام الكاميرات

بالصور..يشفى من السرطان بعد جراحة باستخدام روبوت يشبه الأخطبوط

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مقتل أحد مسلحي (قسد) على يد الفصائل الشعبية بريف دير الزور الغربي

كندا تدرس قبول لاجئين أفغان وإندونيسيا تغلق بعثتها الدبلوماسية من أفغانستان

شاهد: الإجلاء.. أكبر أزمة حالية تعيشها افغانستان

معهد صهيوني يكشف تفاصيل رسائل صهيونية الى بايدن بشأن بن سلمان

كيف تقوي مناعة طفلك لمواجهة متغيرات كورونا في7 خطوات؟

"حماس": الأقصى خط أحمر والمقاومة متأهبة لرد جرائم الاحتلال