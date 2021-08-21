اوليانوف يتحدث عن امكانية استئناف المفاوضات النووية قريبا

العالم - ايران

وكتب اوليانوف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت في الاشارة الى مقال للمندوب الخاص للحكومة الاميركية في الشان الايراني روبرت مالي اعرب فيه عن تشاؤمه حول استئناف المفاوضات النووية: روبرت العزيز، من المبكر جدا الاعراب عن التشاؤم في هذا الصدد.

واكد بان مفاوضات فيينا ستستانف قريبا واضاف: ان فرصة احياء الاتفاق النووي متوفرة في الواقع رغم انها لم تصبح مضمونة بصورة كاملة.

وقال اوليانوف: لهذا السبب ينبغي على المشاركين في الاتفاق النووي اتخاذ مبادرات ابداعية حول القضايا المتبقية العالقة.