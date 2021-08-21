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اليونيسيف تحذر من نقص حاد في المياه في لبنان

اليونيسيف تحذر من نقص حاد في المياه في لبنان
السبت ٢١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٠٤ بتوقيت غرينتش

أشارت المديرة التنفيذية للـ"يونيسف" هنرييتا فور، في بيان اليوم، الى أن "أربعة ملايين شخص في جميع أنحاء لبنان، معظمهم من الأطفال والعائلات الأكثر هشاشة، من المحتمل أن يتعرضوا لنقص حاد في المياه أو انقطاعهم التام عن إمدادات المياه الصالحة للشرب في الأيام المقبلة، ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة.

العالم- لبنان

ولفتت إلى انه "في الشهر الماضي، حذرت اليونيسف من أن أكثر من 71 في المئة من سكان لبنان قد لا يحصلون على المياه هذا الصيف. منذ ذلك الحين، استمر هذا الوضع المحفوف بالمخاطر، حيث تعرضت الخدمات الضرورية بما في ذلك المياه والصرف الصحي وشبكات الطاقة والرعاية الصحية لضغوط هائلة.

وأصبحت المرافق الحيوية مثل المستشفيات والمراكز الصحية محرومة من المياه الصالحة للشرب بسبب نقص الكهرباء، مما يعرض الأرواح للخطر، إذا أجبر أربعة ملايين شخص على اللجوء إلى مصادر غير آمنة ومكلفة للحصول على المياه، فذلك سوف يعرض الصحة والنظافة العامة للخطر، وقد يشهد لبنان زيادة في الأمراض المنقولة عبر المياه، بالإضافة إلى زيادة في عدد حالات "كوفيد - 19" .

ودعت إلى "الاستعادة العاجلة لإمدادات الطاقة، الحل الوحيد لاستمرار تشغيل خدمات المياه"، مشيرة الى أن "الاحتياجات هائلة، والتشكيل العاجل لحكومة جديدة مع التزامات واضحة بالإصلاح أمر بالغ الأهمية لمعالجة الأزمة الحالية من خلال إجراءات حازمة ومنهجية لحماية حياة الأطفال وضمان الوصول للمياه وجميع الخدمات الأساسية".

وأضافت "تعمل طواقمنا في لبنان بلا كلل، في ظروف صعبة للغاية، لتوفير خدمات منقذة للحياة ومواصلة دعم الاستجابة لكوفيد-19، بما في ذلك إيصال اللقاحات وزيادة توسيع برامج عملنا".

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