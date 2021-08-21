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ترکیا
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
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فی البیت الابیض
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الاعلام الحربي في المقاومة الاسلامية: لا صحة لما ينشر عن استشهاد مجاهدين في العدوان الأخير على سوريا والمقاومة غير موجودة في تلك المناطق
مسؤول في حركة طالبان: الحركة لم تختطف أي أجنبي لكن بعض الأجانب يخضعون للاستجواب قبل السماح لهم بمغادرة افغانستان
متحدث الخارجية الايرانية: وزير الخارجية الياباني يصل طهران يوم غد في زيارة تستغرق يومين بدعوة من وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف
انطلاق اولى جلسات مناقشة اهلية وزاء حكومة الرئيس ابراهيم رئيسي
الرئيس ابراهيم رئيسي: نحتاج الى ادارة قوية وناجحة
كلمة الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي في جلسة مناقشة اهلية وزراء حكومته
الرئيس ابراهيم رئيسي: قائد الثورة اكد في الخطوة الثانية التنموية على ان يكون المسؤول شابا متخصصا وقادرا على متابعة الامور
الرئيس ابراهيم رئيسي: المرشحون جميعا اجتازوا جميع الاختبارات
الرئيس ابراهيم رئيسي: وزير التربية والتعليم المقترح لديه شهادة في التربية والتعليم وهو متخصص في مجال عمله
الرئيس ابراهيم رئيسي: وزارة التربية والتعليم والاهتمام بوثيقة تطويرها وسيكون لدينا مجلسا اعلى للتربية والتعليم
الاعلام الحربي في المقاومة الاسلامية: لا صحة لما ينشر عن استشهاد مجاهدين في العدوان الأخير على سوريا والمقاومة غير موجودة في تلك المناطق
السبت ٢١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٣٧ بتوقيت غرينتش
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