شاهد.. التشكيلة الوزارية للرئيس رئيسي تصل البرلمان

العالم - ايران

مجلس الشورى الاسلامي بدأ جلسة منح الاهلية لوزراء الحكومة الجديدة المقدمة من قبل الرئيس رئيسي وذلك بعد ان عقد المجلس قرابة الثلاثمئة اجتماع بين اللجان المختصة التابعة للمجلس والوزراء المرشحين حيث قدموا برامجهم وخططهم المستقبلية لادارة البلاد.

وقال رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف:"تم من خلال الية اعتمدت لاول مرة ايجاد الفرصة ليحضر جميع الوزراء المقترحين في جميع الاجتماعات مع اللجان المختصة والنواب، وكان لدينا اكثر من مئتين وسبعين اجتماعا مع اللجان المختصة".

السيد ابراهيم رئيسي كشف خلال الجلسة عن ان اولويته ستكون السيطرة على تفشي فيروس كورونا اضافة الى الاقتصاد وقال ان الاوضاع الراهنة ناتجة عن ربط الاقتصاد بارادة الاخرين وجعله مرهونا لبعض القضايا.

وقال إبراهيم رئيسي:"اولويتنا في الحكومة هي السيطرة على كورونا وتعزيز الوضع الصحي في البلاد وتسريع عمليات التلقيح العام وتطبيق البروتوكولات الصحية. اما اولويتنا الثانية فهي تعزيز الاقتصاد وايجاد استقرار اقتصادي للشعب وتعزيز الوضع المعيشي ورفع المشاكل المعيشية وتعزيز سوق العمل".

وفيما يخص الوزراء المقترحين قال الرئيس رئيسي انه اعتمد الكفاءة في اختياره وشدد على ان التخصص والروح الثورية ومقارعة الفساد كانت من المؤشرات التي اعتمدها في اختيار الوزراء.

وتقضي الالية القانونية بأن يمنح رئيس البلاد مدة ساعتين ونصف لتقديم دفوعاته، تقابلها مئة وخمسون ساعة للنواب تقسم بين النواب المؤيدين والمخالفين للوزراء، يمكن ان تتبع بقسم خاص للاسئلة والاجوبة، ومن المقرر ان تتواصل الجلسة طوال المناوبتين الصباحية والمسائية على ان تستمر الاجتماعات حتى يوم الثلاثاء المقبل.