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وزير الخارجية الياباني اليوم في بغداد وغدا في طهران

وزير الخارجية الياباني اليوم في بغداد وغدا في طهران
السبت ٢١ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:٢٢ بتوقيت غرينتش

بعد ان وصل وزير الخارجية الياباني موتيغي توشيميتسو إلى العاصمة العراقية بغداد صباح اليوم السبت، يتوجه الى طهران يوم غد الاحد في زيارة تستغرق يومين يلتقي خلالها كبار المسؤولين في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

العالم - العراق

وافاد الموقع الالكتروني لصحيفة "يابان تايمز" نقلا عن مصادر مطلعة بان وزير خارجية اليابان سيصل الى طهران غدا الاحد لاجراء محادثات مع كبار المسؤولين الايرانيين.

ومن المقرر ان يلتقي وزير الخارجية الياباني خلال الزيارة رئيس الجمهورية آية الله ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية المرشح حسين امير عبداللهيان الذي يتولى الان مهمة كبير مساعدي رئيس مجلس الشورى الاسلامي.

وفي مقال له على اعتاب الزيارة، وصف وزير خارجية اليابان العلاقات بين بلاده وايران بانها ودية وعريقة وغير قابلة للتغيير.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية "سعيد خطيب زادة"، قد صرح في وقت سابق ان وزير الخارجية الياباني "موتيغي توشيميتسو" سيصل طهران يوم الاحد 22 آب/ اغسطس الحالي؛ في زيارة تستغرق يومين بدعوة من نظيره الايراني "محمد جواد ظريف".

واوضح "خطيب زادة" في تصريح له يوم الاثنين الماضي، ان هذه الزيارة التي تتم على اعتاب تشكيل الحكومة الايرانية القادمة، تحظى بأهمية بالغة وتأتي ردا على الزيارة التي قام بها ظريف خلال العام 2019 الى طوكيو.

واكد، ان العلاقات الايرانية اليابانية باعتبارهما بلدين اساسيين في منطقة غرب وشرق اسيا، اتسمت بالاهمية دوما.

وبين ان العلاقات بين ايران واليابان بنيت على مدى 90 عاما وفقا للمصالح المشتركة واسس المودة، والمشاورات بشان القضايا الثنائية ومتعددة الاطراف متواصلة حاليا بأعلى المستويات بين الجانبين.

واوضح خطيب زادة ان "توشيميتسو"، سيلتقي الى جانب نظيره الايراني، بعدد من كبار المسؤولين في البلاد.

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