السعودية تتخذ سياسية غيراسلامية حيال جيرانها في اليمن

العالم - مراسلون

وخلال سبع سنوات من العدوان السعودي تعرضت هذه المناطق لقصف جوي وصاروخي مكثف، أسفر عن سقوط عشرات الشهداء، وألحق دمارا كبيرا بالمنازل والمزارع والممتلكات.

الحاج علي الحذيفي من قبائل طخية اليمنية، ويناهز عمره الثمانين عاما، حيث ولد ونشأ وشاخ هنا، تحدث لقناة العالم بحرقة وألم عن معاناته وأسرته وقبيلته جراء استمرار العدوان، وشدد على الصمود في أرضه حتى الموت مهما كان حجم الإجرام السعودي.

ويرى مراقبون أنّ تصعيد العدوان لقصفه الجوي والصاروخي على المناطق اليمنية الحدودية يرمي الى تهجير السكان الأصليين من مناطقهم وفق سياسة عدائية تنتهجها الرياض ضد جيرانها.

سكان المناطق الحدودية بمناطق صعدة هم الاكثر استهدافاً وتضرراً جراء الاستهداف السعودي علی اليمن حيث تتعرض مناطقهم للقصف الجوي والصاروخي والمدفعي بشكل يومي ولسان حالهم يقول ما هكذا حقوق الجار التي أوصی بها الرسول يا أل سعود.