طالبان تتشاور مع مسؤولين سابقين لتمهيد نظام سياسي

العالم - افغانستان

مزدحمة هي مضائف المسؤولين السابقين الأفغان؛ تجول عليهم وفود طالبان، يكثف قادة الحركة لقاءاتهم مع كرزاي وعبدالله عبدالله وغيرهم من المسؤولين لوضع إطار تمهيدي للنظام المقبل يرضي جميع الأطراف.

وقد وصل كابل نائب رئيس الحركة ورئيس شبكة حقاني (سراج الدين حقاني) لمتابعة المشاورات السياسية مع الرجلين.

وقال نائب الرئيس الافغاني السابق، عبدالله عبدالله:"لقد استقبلناهم وكان لنا لقاء ليلة امس مع خليل الرحمن حقاني وجمع من علماء البلاد وبحثنا معهم الوضع الحالي".

النظام المقبل محل إهتمام الجميع داخليا وخارجيا خاصة في ظل الفراغ القائم بالسلطة. يرفض الطرفان الدخول في التفاصيل، لكن يشتركان في الهواجس بضرورة الخروج بحكومة تحفظ سيادة البلاد ووحدة أراضيه والأهم تبدّد المخاوف الدولية من امكانية استحواذ طالبان على السلطة بمفردها.

وقال الرئيس الافغاني الاسبق ، حامد كرزاي:"دار بيننا حديث جيد في جو من الوطنية والمحبة وتم بحث مسائل متعلقة بأمن شعب افغانستان وتشكيل النظام القادم بالتعاون مع بعضنا البعض".

اما الشعب الأفغاني غارق في الهموم، يحتشد الناس في محيط مطار كابول من أجل الهروب من واقعهم المؤلم، والمشاهد المتداولة للوضع خارج المطار قاسية وتظهر فوضى عارمة. بكاء وعويل والناس ترسل فلذات أكبادها للحاق بركب المغادرين للبلاد.

مسؤولو الإمارة الاسلامية كما يسمون انفسهم أدوا صلاة الجمعة الأولى لهم في العاصمة كابول، ودعوا الناس للعودة الى الحياة الطبيعية.

هو الاسبوع الاول من سيطرة طالبان، انتظار وترقب وهدوء؛ حذر يسود الشارع في افغانستان، الجميع ينتظر ما ستؤول اليه الامور في ظل استمرار المشاورات السياسية والتي ينتظر ان تزداد وتيرتها في الايام المقبلة مع وصول قيادات بارزة من طالبان الی العاصمة.