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مراسل العالم نقلا عن مصدر طبي: إصابة 14 من عناصر الجيش السوري بجروح متفاوتة جراء خروقات المجموعات المسلحة في أحياء درعا البلد

السبت ٢١ أغسطس ٢٠٢١ - ١١:١٦ بتوقيت غرينتش

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