ميركل: الجيش الأفغاني انهار بسرعة وتوقعنا أن تكون المقاومة أقوى

العالم-اوروبا

وقالت "انهار الجيش الأفغاني بسرعة شديدة.. توقعنا أن تكون المقاومة أقوى".

وذكرت أن "التركيز الآن ينصب على إنقاذ الناس في أفغانستان، لكن يتعين في وقت لاحق مناقشة ما تم تحقيقه وما لم يتحقق".

وتسعى ألمانيا التي كانت تملك ثاني أكبر قوة عسكرية في أفغانستان، بعد الولايات المتحدة، لنقل الآلاف جوا من المواطنين الألمان من أصول أفغانية والناشطين والمحامين المدافعين عن الحقوق، ومَن عملوا مع القوات الأجنبية.

وسيطرت طالبان على العاصمة الأفغانية كابل يوم الأحد بعد زحفها الخاطف في ربوع البلاد، مما فاجأ الغرب.