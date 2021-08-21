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المفتي قبلان: زمن الخيار الأميركي في لبنان انتهى

المفتي قبلان: زمن الخيار الأميركي في لبنان انتهى
السبت ٢١ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

حذر المفتي اللبناني الشيخ أحمد قبلان، في بيان، من “لعب شركات النفط بعقلية ميليشيات”.

العالم- لبنان

وقال: “قصة توزيع هنا ومنع هناك أمر خطير جدا، ومن يمنع محطات الضاحية من المحروقات يفعل ذلك بإيعاز أميركي، وهو ممنوع بشدة. وبالنسبة إلى التعليقات على ناقلة المحروقات الإيرانية، لا نريد زعامات تصدر بيانات للفقراء وطوابير الذل من يخت فاخر وقصر معلق، وأتمنى على الفرنسيين ألا يكونوا قناعا للأميركيين، لأن هذا البلد لن يسقط ولن يستسلم وخيارات القوة فيه كبيرة جدا”.

وختم: “الخط الأحمر لبنان، وكل ما يحميه سنقوم به، وزمن الخيار الأميركي انتهى لأننا في صلب معركة خيارات إنقاذية للبنان، ومن الآن وصاعدا الخيار لإنقاذ لبنان هو بعيد من خطوط أميركا الخانقة للبلد والناس”.

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المفتي قبلان: زمن الخيار الأميركي في لبنان انتهى

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