حملة السعودية بطرد اليمنيين من السعودية..والإمارات تسرق تاريخ عمان

العالم - المحميات

ويلقي برنامج" المحميات" الضوء على تاريخ نظام الحكم لدى آل سعود، وصولا لمرحلة "السعودية العظمى"، مع تعليق المعارضة السعودية د.مضاوي الرشيد و د. حمزة الحسن. وسعيد الغامدي.

كما يسلط البرنامج الضوء على الحملة السعودية العنصرية لطرد اليمنيين من الأراضي السعودية حيث قررت السعودية طرد أكاديميين يمنيين من جامعة نجران وترحل العمالة اليمنية في الجنوب.

ويناقش البرنامج اضراب معتقلو الرأي في السجون السعودية الذي أصبح سلاحهم بوجه الانتهاكات والذي يعتبر الوسيلة القاسية لمواجهة جلرائم السجانين السعوديين، أبرزهم الدكتور محمد القحطاني وعيسى النخيفي وعبد العزيز السنيدي، حيث يجددون كل فترة إضرابهم لمواجهة جرائم السلطة بحقهم.

ويبحث البرنامج ما قاله علي راشد النعيمي رئيس لجنة الدفاع والداخلية والشؤون الخارجية في المجلس الوطن، والذي فتح قلبه لصحيفة إسرائيلية ويدعو لتحرير غزة من حماس، حيث حرض دولة الاحتلال على الفلسطينيين ودعاها الى تحرير غزة من حماس.

كما يتحدث البرنامج عن الامارات التي تسرق تاريخ عمان وتنسبه إليها بعرض خريطة مشوهة بمتحف اللوفر في أبو ظبي أظهرت ضم محافظة مسندم العمانية ضمن حدودها. حيث نشر معرض لوفر أبو ظبي خريطة مزورة أظهرت "مسندم" داخل حدود الإمارات.

ونشرت شركة "ماجد الفطيم" الإماراتية المشغلة لمشروع "مول عمان" قبل أيام فيديو ترويجيا يظهر ضم أبو ظبي لمحافظة "مسندم" العُمانية، مما أثار غضب الرأي العام في عمان، وانعكس على مواقع التواصل الاجتماعي. وتفاعل مغردون عمانيون وخليجيون مع وسم "مسندم عمانية."

التفاصيل في الفيديو المرفق ...