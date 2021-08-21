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النظام البحريني.. والإصرار الشعبي على مراسم عاشوراء

السبت ٢١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:١٧ بتوقيت غرينتش

يتناول برنامج "نقطة تواصل" مناقشة أهم القضايا والموضوعات التي يتفاعل معها النشطاء البحارنة على مدار اسبوع كامل في منصات التواصل الاجتماعي (انستغرام - فيسبوك- تويتر- تيليغرام – وواتساب )، وما يتعلق بإحياء ذكرى عاشوراء الإمام الحسين (ع) وموقف النظام البحريني منها.

العالم - نقطة تواصل

كما يسلط برنامج "نقطة تواصل"، الضوء على الفيديو الذي تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فيما قاله الشيخ عيسى قاسم في كلمة بمناسبة ذكرى عاشوراء: ((هذي المآتم تنفتح طول الأبد“.. يعني موجود مضاد؟ موجود من يكره فتح هذه المآتم؟ موجود من يحاربها؟ أَمِن قديمٍ هذا؟ الكلمة توحي بذلك، وفيها رَدٌّ على محاولة جادّة لِئَن لا تنفتح المآتم، فأتى الجواب “هذي المآتم تنفتح طول الأبد )).

كما يناقش برنامج "نقطة تواصل"، تغريدة النشطاء البحارنة، ومنهم يوسف الخاجه الذي قال في تغريدته على موقع تويتر أنه:"واضح أن الجهات الأمنية مشغولة بتتبع المآتم لتطبيق الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا وملاحقة رايات ولافتات عاشوراء واستدعاء المخالفين!!".

كما استعرض البرنامج مقاطع فيديو مستفزة لعقائد الآخرين الدينية ومنها فيديوهات تسيء للمذهب الشيعي بمناسبة عاشوراء الامام الحسين عليه السلام.

كما تطرق برنامج "نقطة تواصل"، الى اهتمام الشعب البحريني بالشأن الأفغاني وتداعيات استقبال النظام البحريني للافغانيين، ما يؤدي الى استخدام المزيد من المجنسين مقابل الشعب البحريني الأصيل.

كما يسلط البرنامج الضوء على دعوة نجل ملك البحرين ناصر بن حمد لاجتماع عسكري لبحث آخر التطورات.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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