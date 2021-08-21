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البرلمان الإيراني يناقش أهلية الوزراء بحكومة رئيسي..ولبنان من أزمة الوقود إلى المياه

البرلمان الإيراني يناقش أهلية الوزراء بحكومة رئيسي..ولبنان من أزمة الوقود إلى المياه
السبت ٢١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٥٤ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول لهذه الليلة، بدء مجلس الشورى الإسلامي في ايران مناقشة أهلية الوزراء المقترحين في حكومة الرئيس ابراهيم رئيسي.

العالم - بانوراما

وفي كلمته أمام اعضاء مجلس النواب في جلسة مناقشة أهلية الوزراء، قال رئيسي إن أولوية حكومته هي السيطرة على تفشي وباء كورونا، ثم تعزيز الاقتصاد.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: تأكيد منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف أن أكثر من أربعة ملايين لبناني قد يواجهون نقصا حادا في المياه أو قد تنقطع المياه عنهم تماما خلال أيام.

وقالت المنظمة ان المرافق الحيوية في لبنان مثل المستشفيات والمراكز الصحية محرومة من المياه الصالحة للشرب بسبب نقص الكهرباء، ودعت لسرعة تشكيل الحكومة لمواجهة هذه الازمة.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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