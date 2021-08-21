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نائب عراقي: المجاملات السياسية تسببت في استشهاد ابنائنا بالطارمية

نائب عراقي: المجاملات السياسية تسببت في استشهاد ابنائنا بالطارمية
السبت ٢١ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

اكد النائب العراقي حسن سالم، اليوم السبت، ان المجاملات السياسية وتهاون الحكومة تسببت بقتل ابنائنا في الطارمية التي تحوي معسكرات لجماعة داعش الارهابية وقيادات مهمة.

العالم - العراق

وقال سالم في بيان، "نطالب بعملية عسكرية واسعة في الطارمية لتجفيف منابع الارهاب وانشاء نقاط ومفارز عسكرية والتعامل بحزم والقاء القبض على الافراد والعوائل المتعاونة مع العصابات الارهابية وفتح تحقيق مع الشخصيات السياسية التي تمانع دخول القوات الامنية لاقتحام الطارمية".

كما طالب النائب حسن سالم، "البرلمان باستدعاء القائد العام للقوات المسلحة والقيادات الامنية"، وفقا للبيان.

هذا وقد جرت مراسم تشييع شهداء الحشد الشعبي الذين تعرضوا لهجوم ارهابي في منطقة الطارمية بشمال بغداد اليوم السبت في المرقدين الشريفين للامام الحسين وأخيه العباس عليهما السلام في مدينة كربلاء المقدسة.

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