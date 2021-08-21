إلغاء الجسر الطبي الجوي عبر مطار صنعاء يفاقم الوضع الإنساني

العالم-اليمن

وقال الدكتور الدرويش، إنه وبعد عام على إعلان تعليق الجسر الطبي الجوي وتسجيل آلاف الحالات المرضية المستعصية منظمة الصحة العالمية تبلغنا بإلغاء الجسر الطبي الجوي على مطار صنعاء الدولي.

وذكر أن منظمة الصحة العالمية أرجعت قرار إلغاء الجسر الجوي الطبي لما أسمتها الظروف المادية التي تمر بها المنظمة الأممية.

وأوضح أن هناك تقريبا عشرة آلاف حالة مرضية تعرضت للوفاة من ضمن 35 ألف حالة تم تسجيلها ضمن الجسر الطبي المتوقف للأمم المتحدة.

من جانبه ذكر مدير مطار صنعاء الدولي خالد الشايف أن المطار، ومنذ قرار إغلاقه قبل خمسة أعوام، تحول إلى مطار خاص بالموظفين التابعين للمنظمات الأممية.

وقال إن أكثر من 5000 رحلة أممية قد حطت على مطار صنعاء الدولي منذ اغلاقه قبل خمسة أعوام .

وذكر أن معظم الرحلات الأممية على مطار صنعاء الدولي منذ اغلاقه أمام الرحلات المدنية أتت لأغراض خاصة بالموظفين الأمميين وأهاليهم.

وكشف أن كل المنظمات الأممية لم تسمح بترحيل اي حالة مرضية ضمن رحلاتها المتوالية على مطار صنعاء الدولي.

وكشف أن إحدى منظمات الأمم المتحدة هددت بإيقاف نشاطها في حالة إصرار وزارة الصحة على ترحيل أي حالة مرضية مستعصية ضمن رحلاتها إلى الخارج.

وأوضح أن معظم الرحلات الأممية إلى مطار صنعاء الدولي لا يتجاوز ركابها عدد أصابع اليد فيما تتسع طائراتها لعشرات المسافرين وتأتي الطائرات شبه فارغة.