الكشف عن إحصاءات انتشار فيروس "كورونا" في دول مجلس التعاون

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وأورد المركز، عبر "تويتر"، إحصاءات انتشار فيروس "كورونا" في دول المجلس، والتي شملت حصيلة لعدد حالات الوفاة بسبب وباء "كورونا" بلغت 18879 حالة.

وبلغ عدد جرعات اللقاحات المعطاة ضد الفيروس في دول مجلس التعاون 63.177.795 جرعة، بحسب إحصاءات المركز.

أما العدد اليومي للإصابات المؤكدة ليوم أمس الجمعة، فبلغ 2054 إصابة في دول المجلس كافة، بينها متوسط 1070 بالإمارات، و458 بالسعودية، و226 بالكويت، و221 بقطر، و79 بالبحرين، فيما لم تسجل عمان إصابات.

وسجلت حالات التعافي نسبة 97.6% من إجمالي الإصابات، وتراوحت بين 99.1% في البحرين، و98.1% بالكويت، و98.5% بقطر، و97.4% بالسعودية، و97.2% بالإمارات، و96.2% بعمان.

فيما بلغت حالات الوفاة جراء الإصابة بـ"كورونا" في دول مجلس التعاون مجتمعة، أمس الجمعة، 13 حالة.

وأمس الجمعة، أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد في العالم ليبلغ 209 ملايين و915 ألفا و414 إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4 ملايين و401 ألف و878 وفاة.

وتعتبر منظمة الصحة العالمية أن حصيلة ضحايا الوباء قد تكون أكبر بمرتين أو ثلاث من الحصيلة المعلنة رسميا.