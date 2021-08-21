بوتين وتوكايف يجريان محادثات ثنائية في موسكو

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وأشار بوتين إلى اهمية مسائل الأمن في العلاقات مع كازاخستان، وخاصة مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات في أفغانستان. كما عبر عن أمله بإجراء مؤتمر عبر الفيديو، في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي، الاثنين القادم، لمناقشة هذا الموضوع.

من جانبه صرح الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكايف، أن كازاخستان وروسيا تعدان دولتين متحالفتين تتطور العلاقات بينهما بنجاح.

وقال: "نعمل بشكل مسمتر على جميع القضايا المدرجة في جدول الأعمال، مهما كان القضايا الدولية أو قضايا الأمن، لا سيما مسائل التعاون الثنائي. ويسرنا أن العلاقات بين بلدينا تتطور بنجاح بروح الشراكة الاستراتيجية".

وأكد أن سلطات البلدين تنسق دائما سياساتها في مجال الأمن، الأمر الذي يلعب دورا خاصا على خلفية التطورات الأخيرة في أفغانستان.

وأشار إلى أنه يريد أن يستمع لموقف بوتين مما "يحدث في هذا البلد (أفغانستان) الذي طالت معاناته، من أجل ممارسة سياستنا بطريقة منسقة ومن موقف مشترك".

ويقوم الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكايف، بزيارة عمل إلى موسكو.