شاهد.. طالبان تعلن إطار حكم جديد لأفغانستان خلال اسابيع

العالم – افغانستان

طالبان ماضية في ترسيخ وجودها السياسي في أفغانستان بعد بسط سيطرتها العسكرية السريعة على معظم المساحة الجغرافية للبلاد.

المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد شدد على أن الحركة تهدف إلى الكشف عن إطار حكم جديد لأفغانستان مشيراً إلى أن خبراء قانونيين ودينيين وخبراء في السياسة الخارجية في طالبان يهدفون إلى طرح مثل هذا الإطار خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد: "نموذج طالبان الجديد للحكم في أفغانستان قد لا يكون ديمقراطياً بالتعريف الغربي الدقيق ولكنه سيحمي حقوق الجميع.. وفي البداية ستشكل الحركة فريقين منفصلين لإدارة الأمن الداخلي والأزمة المالية".

وكان المتحدث باسم طالبان سهيل شاهين أعلن في وقت سابق أنه سيكون هناك دستور جديد في أفغانستان ولكن ليس في المرحلة الراهنة مشيراً إلى طالبان ترفض أي حديث عن الحكومة الانتقالية قبل الانسحاب الأمريكي بالكامل من البلاد.

إلى ذلك أعلن مسؤول في طالبان إن الحركة ستكون مسؤولة عن أفعالها وستحقق في تقارير عن ارتكاب أعضاء بالحركة أعمالا انتقامية وفظائع، مشيراً إلى أن هناك حديث عن ارتكاب بعض الفظائع والجرائم ضد المدنيين وأنه لو كان هناك أعضاء طالبان يفعلون هذه المشاكل المتعلقة بالقانون والنظام فسيتم التحقيق معهم.

ومر أسبوع فقط منذ استكمال طالبان سيطرتها السريعة على البلاد ودخولها في نهاية الأمر كابول الأحد الماضي دون إطلاق رصاصة واحدة. ومنذ ذلك الحين، أبلغ مواطنون أفغان وجماعات إغاثة دولية عن أعمال انتقامية قاسية ضد الاحتجاجات واعتقال أولئك الذين شغلوا مناصب حكومية سابقا أو انتقدوا طالبان أو عملوا مع الأمريكيين.

وعلى الرغم من سعي طالبان للظهور بوجه أكثر اعتدالا منذ سيطرتها السريعة على السلطة الأسبوع الماضي لكنها حكمت أفغانستان بقبضة من حديد من عام ألف وتسعمئة وستة وتسعين إلى عام ألفين وواحد قبل أن تطيح بها قوات كانت تقودها الولايات المتحدة لإيوائها تنظيم القاعدة الذين اتهمتهم واشنطن بتدبير هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول.

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