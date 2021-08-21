استئناف الانشطة التجارية عبر حدود شلمجة وجذابة مع العراق

وفي هذا الصدد اعلن رئيس دائرة الترانزيت والنقل في منفذ شلمجة الحدودي مع العراق هادي ادريس بور عن استئاف النشاط التجاري وقال في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا": ان ما بين 60 الى 80 شاحنة حاملة لسلع الصادرات تعبر من منفذ شلمجة التجاري يوميا.

واوضح بان غالبية صادرات ايران للعراق تتمثل في المواد الانشائية والاسمنت (كلينكر) والفواكه والمواد الغذائية والمواد الكيمياوية والمنجمية والصلب.

وصرح ادريس بور بان حدود شلمجة مازالت مغلقة امام المسافرين واضاف: نظرا لظروف تفشي فيروس كورونا فان الحدود مازالت مغلقة من الجانبين امام المسافرين ويمنع عبور الزوار للعتبات المقدسة.

من جانبه اعلن حاكم مدينة دشت آزادكان بمحافظة خوزستان حميد سلاوي عن استئناف صادرات السلع غير النفطية من ايران للعراق عبر منفذ جذابة التجاري بعد عطلة الايام الثلاثة الاخيرة لمناسبة مراسم العزاء الحسيني.

وقال سلاوي في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" انه ومع انتهاء مراسم عاشوراء والعزاء الحسيني وعطلة يوم الجمعة فقد تم استئناف تصدير السلع الى العراق عبر منفذ جذابة مع التزام البروتوكولات القانونية والتنسيق بين حرس الحدود والجمارك والنقل في المحطات الحدودية وقوى الامن الداخلي مع التزام التوصيات الصحية وتعقيم اجواء السوق الحدودية.

واضاف: انه وفي اليوم الاول من استئناف الانشطة التجارية لهذه المحطة اليوم السبت بعد العطلة الاخيرة تم ارسال اكثر من 50 شاحنة محملة بسلع الصادرات الى العراق.

واوضح بان من السلع المصدرة الى العراق عبر منفذ جذابة في دشت آزادكان؛ المواد الغذائية والالبان والمواد الانشائية.

وصرح سيلاوي بان عبور المسافرين مازال محظورا عبر هذا المنفذ الحدودي ما عدا الحالات الاستثنائية.

يذكر انه تم ايضا اليوم السبت استئناف صادرات السلع عبر منفذ شلمجة التجاري من منطقة اروند الحرة.