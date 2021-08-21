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الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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متحدث باسم البنتاغون يقول إنه لا يستبعد امكانية خروج قوات أمريكية خارج مطار كابول لنقل أشخاص
رويترز عن مسؤول في طالبان: المحادثات بشأن الأزمة المالية وإعادة فتح البنوك في افغانستان تجري مع موظفين كبار سابقين
رويترز عن مسؤول في طالبان: فتح ممر للمغادرين للخروج من كابول ضروري للقانون والنظام
رويترز عن مسؤول في طالبان: نهدف لتحسين الموقف وتوفير خروج سلس بمطار كابول خلال الساعات المقبلة
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال الاسرائيلي تطلق قنابل الغاز تجاه المشاركين في المهرجان المركزي بمخيم ملكة شرق غزة
مصادر فلسطينية: 6 اصابات برصاص قوات الاحتلال خلال قمعها المشاركين في المهرجان المركزي في مخيم ملكة شرق غزة
ا ف ب: مسلحو طالبان منعوا الموظفين الرسميين في كابول من العودة إلى مكاتبهم الحكومية اليوم السبت في يوم العمل الأول من الأسبوع
مراسل العالم: سقوط عدة قذائف صاروخية على قرى شوارغة و المالكية بريف حلب الشمالي في سورية مصدرها القوات التركية والجماعات الموالية لها
رئيسة المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي لم يعترف بحركة طالبان ولا يجري محادثات سياسية معها
الولايات المتحدة تنصح رعاياها في أفغانستان بتفادي الذهاب إلى مطار كابول بسبب تهديدات أمنية محتملة خارج بوابات المطار
رويترز عن مسؤول في طالبان: نهدف لتحسين الموقف وتوفير خروج سلس بمطار كابول خلال الساعات المقبلة
السبت ٢١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:١٥ بتوقيت غرينتش
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