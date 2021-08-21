الرئيس العراقي يدعو لحوار دولي يأخذ بالاعتبار مكافحة الإرهاب والتطرف

العالم - العراق

وقالت الرئاسة العراقية في بيان، إن صالح "استقبل اليوم، في قصر السلام ببغداد، وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، لبحث علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين التي تعود إلى عقود مضت، والتأكيد على الإرادة المشتركة نحو تعزيز العلاقات في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية، ودور الشركات اليابانية في إعمار العراق ونقل الخبرات التكنولوجية إلى العراق، والإشادة بأنواع الدعم الذي قدمته اليابان للشعب العراقي".



كما تناول اللقاء، وفق البيان، "عدداً من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد صالح أن هناك مسؤولية دولية وإقليمية تضامنية في حماية الأمن والاستقرار ونزع فتيل الأزمات في المنطقة وتخفيف توتراتها عبر الحوار الجدي والفاعل الذي يأخذ بالاعتبار التحديات الآنية على الساحة الإقليمية والدولية وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، والتعاون في مكافحة الفساد الإداري والمالي، والمجالات الصحية وحماية البيئة ومواجهة أزمة التغير المناخي".