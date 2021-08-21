"التعاون الإسلامي" تعلن عقد اجتماع طارئ حول افغانستان

العالم-السعودية

جاء ذلك وفقا لبيان صادر عن المنظمة (تضم 57 دولة) اطلعت عليه الأناضول.

والأحد، سيطرت حركة “طالبان” على العاصمة الأفغانية كابل، خلال أقل من 10 أيام بينما غادر الرئيس الأفغاني أشرف غني البلاد، واستقر حاليا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وقال البيان: “بناء على دعوة السعودية رئيسة الدورة الحالية للقمة الإسلامية تعقد منظمة التعاون الإسلامي، الأحد في مقر الأمانة العامة (بجدة)، اجتماعا استثنائيا على مستوى المندوبين الدائمين”.

وأوضحت أن الاجتماع الطارئ “سيتدارس الأوضاع والأحداث الجارية في أفغانستان الإسلامية”.

والسعودية إحدى أبرز الدول التي قدمت الدعم للحركات الأفغانية التي قاتلت احتلال الاتحاد السوفيتي قبل عقود وذلك بناء على رغبة امريكية حيث دعمت الاخيرة طالبان بالسلاح، كما اعترفت كل من باكستان والمملكة والإمارات فقط بالنظام الذي أنشأته طالبان في أفغانستان بين أعوام 1996 و2001.

وفي وقت سابق السبت، وصل رئيس المكتب السياسي لحركة “طالبان”، الملا عبد الغني برادر إلى كابل تمهيدا لبدء محادثات تشكيل حكومة جديدة.