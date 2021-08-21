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مراسلة العالم: 17 إصابة معظمها بطلق ناري وبينها اصابة خطيرة جدا بالرقبة اثر اعتداء جنود الاحتلال الاسرائيلي على المتظاهرين في شرق غزة

السبت ٢١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٠٨ بتوقيت غرينتش

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