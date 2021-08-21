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الصحة اللبنانية : 1386 إصابة جديدة و4حالات وفاة بكورونا

الصحة اللبنانية : 1386 إصابة جديدة و4حالات وفاة بكورونا
السبت ٢١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة العامة بلبنان في تقريرها اليومي تسجيل 1386 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 590983 ، كما تم تسجيل 4 حالات وفاة.

العالم - لبنان

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