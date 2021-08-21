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الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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الرئيس عون في كلمة للشعب اللبناني: قرار حاكم مصرف لبنان بوقف دعم المحروقات فاقم الأزمة وطلبت من الحكومة إيجاد حل شامل لأزمة الوقود
دياب: التأكيد على التنسيق بين الوزارات والأجهزة القضائية والأمنية في لبنان للحؤول دون تخزين مواد البنزين والمازوت والغاز المنزلي أو احتكارها
دياب: اجتماع بعبدا يتفق على أن تتولى القوى الأمنية مسؤولية متابعة كميات المحروقات منذ لحظة وصولها للبنان وحتى بيعها للمواطنين منعا للاحتكار
الخارجية الايرانية: مثل هذه الادعاءات الواهية لن تغير حقائق المشهد اليمني جراء استمرار العدوان الغاشم للتحالف السعودي على اليمن
الخارجية الايرانية تفند مزاعم احد اعضاء حكومة هادي المستقيلة حول مقتل مواطن ايراني في اليمن وتؤكد عدم وجود اي مستشار ايراني بهذا البلد
الصحة الفلسطينية: اصابة 24 مواطنا بجراح مختلفة برصاص الاحتلال منها حالتان حرجة احداها لطفل يبلغ من العمر 13 عاما بالرأس شرق مدينة غزة
مراسلة العالم: 17 إصابة معظمها بطلق ناري وبينها اصابة خطيرة جدا بالرقبة اثر اعتداء جنود الاحتلال الاسرائيلي على المتظاهرين في شرق غزة
وزارة الصحة الفلسطينية في غزة: اصابة 11 فلسطينيا بجراح مختلفة في شرق مدينة غزة بقمع الاحتلال للمشاركين في احياء ذكرى إحراق المسجد الاقصى
متحدث باسم البنتاغون يقول إنه لا يستبعد امكانية خروج قوات أمريكية خارج مطار كابول لنقل أشخاص
رويترز عن مسؤول في طالبان: المحادثات بشأن الأزمة المالية وإعادة فتح البنوك في افغانستان تجري مع موظفين كبار سابقين
الصحة الفلسطينية: اصابة 24 مواطنا بجراح مختلفة برصاص الاحتلال منها حالتان حرجة احداها لطفل يبلغ من العمر 13 عاما بالرأس شرق مدينة غزة
السبت ٢١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.