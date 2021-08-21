شاهد.. الاتحاد الاوروبي يعلن عدم اعترافه بحركة طالبان

العالم – افغانستان

طالبان؛ تستقطب عدسات الإعلام الدولي؛ كما أنها تتربع على عرش مخاوف دول العالم. فالأسئلة كثيرة حول المرحلة المقبلة وسلوك الحكومة الجديدة التي تنوي صياغتها بشكل يلائم إلى حد ما معايير الديمقراطية كما يسعى ويصرح قاعدة الجماعة.

لكن ثمة قلق دولي وتوجس حيال نوايا طالبان؛ فالاتحاد الاوروبي لم يعترف بالجماعة ولا يجري محادثات سياسية معها؛ وذلك بعد مضي اسبوع على سيطرة طالبان على أفغانستان.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: "قد نسمع كلام طالبان لكننا سنقيمهم قبل كل شيء من خلال أفعالهم وتصرفاتهم. المفوضية مستعدة لتوفير التمويل لدول الاتحاد الأوروبي التي تساعد في إعادة توطين اللاجئين؛ وتعتزم إثارة قضية إعادة توطين اللاجئين في اجتماع مجموعة السبع الأسبوع القادم ".

اما ملف إجلاء الأجانب والأفغان من مطار كابول فيشكل تحديا آخر؛ وفي الوقت الذي تعرضت فيه القوى الغربية لانتقادات حادة بسبب فشل مخابراتي وفوضى في عمليات الإجلاء؛ تشارك طائرات من العالم بأسره في جسر جوي لتسهيلها.

وتحدث حلف شمال الاطلسي الناتو عن بطء في وتيرة الإجلاء. ونصحت الولايات المتحدة رعاياها بتفادي الذهاب إلى مطار كابول بسبب تهديدات أمنية محتملة خارج بوابات المطار.

وتواجه الإدارة الأميركية موجة انتقادات لقلة استعدادها لتدفق طالبي اللجوء، ما أثار مشاهد فوضى في مطار كابول ومحيطه منذ الأحد.

ودافع الرئيس الاميركي جو بايدن عن عمليات الإجلاء الشاقة.

من جهته قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن: "عملية الاجلاء هذه خطيرة انها تنطوي على مخاطر على قواتنا المسلحة وتجري في ظروف صعبة لا يمكنني ان اعد بما ستكون عليه النتيجة النهائية او انها ستكون خالية من الخسائر".

وفي باب آخر من المخاوف؛ تتكشف حالة من الذعر والخوف داخل مجتمع الإعلام الأفغاني. فقد طلبت "مراسلون بلا حدود" من الرئيس الأميركي خطة خاصة لإجلاء صحافيين أفغان.

يأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات للاتحاد الدولي للصحافيين يقول فيها الذعر والخوف يسودان بين الصحافيين الأفغان خصوصا النساء؛ وأشارت المنظمة الدولية إلى أنها تلقت مئات طلبات المساعدة من متخصصين في مجال الإعلام في أفغانستان.

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