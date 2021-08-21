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دياب: التأكيد على التنسيق بين الوزارات والأجهزة القضائية والأمنية في لبنان للحؤول دون تخزين مواد البنزين والمازوت والغاز المنزلي أو احتكارها

السبت ٢١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

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