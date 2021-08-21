قبائل المهرة تفضح مؤامرات التحالف الخبيثة

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وأعلن المغردون رفضهم القاطع للاحتلال الأجنبي للجزر والموانئ والمنافذ اليمنية، مؤكدين على ضرورة الوقوف مع لجنة الاعتصام بالمهرة من أجل الدفاع عن السيادة الوطنية.

وشهدت محافظة المهرة عصر الجمعة فعالية ومهرجان جماهيري كبير رفضا للاحتلال الأجنبي في المحافظة.

واشار المغردون ان المهرجان الجماهيري يدعو المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال السعودي لسحب قواته من المهرة، مؤكدين على ضرورة الضغط على الاحتلال السعودي بسحب قواته من جميع مناطق المحافظة.

كما أكد النشطاء أن جماهير "الغيضة" تدين جرائم الاحتلال الإماراتي في سقطرى وتطالب بعودة مؤسسات الشرعية إلى الأرخبيل وطرد الاحتلال.

واشار النشطاء الى حرب السعودية على العمالة اليمنية، وطردها عشرات الآلاف من المغتربين اليمنيين في المملكة، حيث أكدوا أن السعوديون "يرحلون المغتربين والعمالة اليمنية ويمنعوهم من دخول بلادهم، ويريدون يتحكمون ببلادنا وموانئنا ومطاراتننا ومنشأتنا وجزرنا .."

وأكد المغردون أن أبناء المهرة يخرجون في مظاهرة حاشدة رفضاً لتواجد القوات البريطانية والمطالبة بخروج ورحيل اي قوة عسكرية خارجية متواجدة في المهرة الذي يعد تواجدها انتهاك لسيادة الوطنية، مشيرين الى أن هذه المظاهرة هي الأولى منذ الإعلان مؤخراً عن وصول قوات بريطانية لمطار الغيضة.

وقال بعض النشطاء إن المعركه الفاصلة سوف تنطلق من المهره و سقطرى لطرد القوات الأجنبية.

ورفع المشاركون في الفعالية، شعارات تندد بالاحتلال السعودي والبريطاني والاماراتي لمحافظة المهرة، مؤكدين أن التواجد أجنبي والعسكري يحيك مخططات تآمرية لنهب حقوق وممتلكات المحافظة ومصادرة الحريات، والنيل من كرامته الوطن واستقلاله. وطالب البيان صادر عن المهرجان الجماهيري بريطانيا وامريكا بسحب قواتهما من محافظه ‎المهرة. ‏وحمل البيان الاحتلال السعودي الإماراتي وأذنابه ما آلت الية الأوضاع من تردي في الخدمات العامة والحياة المعيشية للمواطنين وارتفاع أسعار المشتقات النفطية وتدهور العملة. واكد البيان عدم وقوف ابناء المحافظة مكتوفي الأيدي ازاء جرائم الاحتلال وسيستمر نضالهم في التصعيد ضد الاحتلال الأجنبي بكل الوسائل حتى رحيل جميع القوات الأجنبية من كل مناطق المحافظة والوطن اليمني عامةً. ‏‎