مشروع لضم حدود برويزخان وخسروي لمنطقة قصر شيرين الحرة

وقال بازوند في تصريحه السبت خلال اجتماع مجلس التخطيط في محافظة كرمانشاه غرب ايران: ان جمارك برويز خان وخسروي تحظى بامكانيات بنية تحتية مناسبة وواسعة وتم إعداد وارسال مقترح رسمي الى الحكومة لضمهما لمنطقة قصر شيرين الحرة وقد حظي بالترحيب.

واشار الى ان هذا المقترح من شانه تحقيق قيمة مضافة كبيرة للمستثمرين واهالي المحافظة واضاف: انه وفي ظل هذا المشروع ستصبح منطقة قصر شيرين المنطقة الحرة الوحيدة المتصلة من الطرفين بمحطتين وجمركين ولحسن الحظ انه اليوم ووفقا للمسؤولية الذاتية للمناطق الحرة تجري واردات اقل من هذه المنطقة ويتم التركيز على صادرات السلع.

واعتبر المندوب الاعلى للحكومة في ماحفظة كرمانشاه المصادقة على مشروع قصر شيرين منطقة حرة منعطفا في تاريخ تقدم وتنمية المحافظة وقال: ان قصر شيرين تعد من ناحية البنية التحتية والامكانيات احدى افضل المناطق الحرة وبامكانها ان تكون انموذجا ناجحا لسائر المناطق الحرة في البلاد.

يذكر ان مدينة قصر شيرين بمحافظة كرمانشاه غرب ايران لها حدود مشتركة مع العراق بطول 186 كم وتقنع ضمنها حدود خسروي وبرويز خان.