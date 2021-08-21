قطر وبريطانيا تناقشان التطورات الميدانية في أفغانستان

العالم-قطر

وجرى خلال الاجتماع، استعراض آخر التطورات الميدانية في أفغانستان بشقيها الأمني والسياسي.

وأكد "آل ثاني" أهمية حماية المدنيين وضرورة تكثيف الجهود اللازمة لتحقيق المصالحة الوطنية، والسعي نحو تسوية سياسية شاملة تضمن انتقالاً وتداولاً سلمياً للسلطة في أفغانستان، تماشيا مع المكتسبات التي حققها الشعب الأفغاني.

من جانبه، شكر "سايمون غاس" قطر على مساهمتها الفعالة في عمليات إجلاء المدنيين في أفغانستان، وجهودها الحثيثة في عملية السلام في أفغانستان والمنطقة.

والجمعة، تلقى أمير قطر اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، تناولا فيه تطورات الأوضاع في أفغانستان، بحسب ما أعلن الديوان الأميري القطري.